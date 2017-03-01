陸3月新規多：明星需要德藝雙馨
中新網報導，3月起有不少新的法律法規開始實施，像是《最高人民法院關於人民法院庭審錄音錄影的若干規定》3月1日起施行，要求人民法院開庭審判案件，應當對庭審活動進行全程錄音錄影。
《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》也明確，不可以把政治、經濟、文化、宗教、民族等領域公眾人物姓名等申請註冊為商標使用。
《電影產業促進法》則是首次對電影人提出明確要求：演員、導演等電影從業人員應當堅持德藝雙馨，遵守法律法規，尊重社會公德，恪守職業道德，加強自律，樹立良好社會形象。
《中華人民共和國公共文化服務保障法》規定，任何單位和個人不得侵佔公共文化設施建設用地或者擅自改變其用途。因特殊情況需要調整公共文化設施建設用地的，應當重新確定建設用地。
(旺報)
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