樂來越愛說謊？ 川普梅伊惡搞照搭奧斯卡熱潮
美國總統川普(Donald Trump)上台後備受爭議的政策，讓大眾對他的抗議聲不斷，而不少街頭藝術家也紛紛將對政治的諷刺表達在自己的作品中。近日搭上奧斯卡大贏家電影《樂來越愛你》(La La Land)的熱潮，街頭上也出現了一幅模仿電影的惡搞照，將劇照中男女主角浪漫跳舞對視的畫面，改成美國總統川普及英國首相梅伊，並將這幅惡搞圖命名為《樂來越愛說謊》(Lie Lie Land)，藉此諷刺兩位國家領袖都只是謊話連篇的政治家。
據《赫芬頓郵報》報導，這幅畫出現在英國倫敦的伊斯林頓市(Islington)的街道上，電影《樂來越愛你》中，穿著黃色洋裝的女主角艾瑪·史東(Emma Stone)及男主角雷恩·葛斯林(Ryan Gosling)浪漫跳舞，成為不少人心中的經典畫面。然而這幅畫卻被藝術家Bambi拿來諷刺美國總統川普及英國首相梅伊，不但將主角的頭像換成兩人的樣貌，還在一旁加上斗大的惡搞名稱《樂來越愛說謊》(Lie Lie Land)，藝術家Bambi表示：「一對佳偶不顧世俗眼光快樂跳舞的電影，在這政治黑暗的時期上映」，表達出想要諷刺兩位國家領袖的意圖。
其實川普被惡搞已經不是第一次了，選前在立陶宛的街頭上就出現他和俄國總統普丁(Vladimir Putin)接吻的圖像，之後情人節當天紐約街頭也出現由交友軟體所搞的噱頭，懷孕的川普被普丁親密的抱著，諷刺意味十足。
至於川普和梅伊的組合也被歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)給惡搞過，凱蒂佩芮在全英音樂獎(BRIT Awards)的表演上，請來了兩具大型骷髏和她一起勁歌熱舞，而骷髏的造型正是梅伊日前訪美時所穿的服裝，試圖想要諷刺梅伊訪川普不久後，川普便頒布極具爭議的穆斯林旅遊禁令，時間點的巧合也讓大眾不滿，懷疑梅伊和川普達成了不為人知的協議。
(中時電子報)
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