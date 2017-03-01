樂來越愛說謊？ 川普梅伊惡搞照搭奧斯卡熱潮

英國倫敦街頭驚見川普梅伊被惡搞成《樂來越愛說謊》(Lie Lie Land)。(圖/美聯社)

電影《樂來越愛你》中，穿著黃色洋裝的女主角艾瑪·史東及男主角雷恩·葛斯林浪漫跳舞，成為不少人心中的經典畫面。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上台後備受爭議的政策，讓大眾對他的抗議聲不斷，而不少街頭藝術家也紛紛將對政治的諷刺表達在自己的作品中。近日搭上奧斯卡大贏家電影《樂來越愛你》(La La Land)的熱潮，街頭上也出現了一幅模仿電影的惡搞照，將劇照中男女主角浪漫跳舞對視的畫面，改成美國總統川普及英國首相梅伊，並將這幅惡搞圖命名為《樂來越愛說謊》(Lie Lie Land)，藉此諷刺兩位國家領袖都只是謊話連篇的政治家。

這幅惡搞圖是由街頭藝術家Bambi所畫。(圖/美聯社)

據《赫芬頓郵報》報導，這幅畫出現在英國倫敦的伊斯林頓市(Islington)的街道上，電影《樂來越愛你》中，穿著黃色洋裝的女主角艾瑪·史東(Emma Stone)及男主角雷恩·葛斯林(Ryan Gosling)浪漫跳舞，成為不少人心中的經典畫面。然而這幅畫卻被藝術家Bambi拿來諷刺美國總統川普及英國首相梅伊，不但將主角的頭像換成兩人的樣貌，還在一旁加上斗大的惡搞名稱《樂來越愛說謊》(Lie Lie Land)，藝術家Bambi表示：「一對佳偶不顧世俗眼光快樂跳舞的電影，在這政治黑暗的時期上映」，表達出想要諷刺兩位國家領袖的意圖。

在去年5月總統選舉前，立陶宛一家餐廳的外牆曾模仿1979年在柏林的知名圖像，畫了一個川普和普丁親吻的版本。(圖/美聯社)

位於紐約雀兒喜地區的第五街和第九大道交叉口，投射出一幅川普和普丁的惡搞圖。(圖/美聯社)

其實川普被惡搞已經不是第一次了，選前在立陶宛的街頭上就出現他和俄國總統普丁(Vladimir Putin)接吻的圖像，之後情人節當天紐約街頭也出現由交友軟體所搞的噱頭，懷孕的川普被普丁親密的抱著，諷刺意味十足。

英國首相梅伊上個月在訪美會見川普的服裝和凱蒂佩芮舞台上的巨型骷髏十分相像。(圖/美聯社、電視截圖)

凱蒂佩芮在道具白房子中賣力演唱，而道具白房子(White House)也讓觀眾聯想是在暗喻白宮(The White House)。(圖/美聯社)

至於川普和梅伊的組合也被歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)給惡搞過，凱蒂佩芮在全英音樂獎(BRIT Awards)的表演上，請來了兩具大型骷髏和她一起勁歌熱舞，而骷髏的造型正是梅伊日前訪美時所穿的服裝，試圖想要諷刺梅伊訪川普不久後，川普便頒布極具爭議的穆斯林旅遊禁令，時間點的巧合也讓大眾不滿，懷疑梅伊和川普達成了不為人知的協議。

(中時電子報)