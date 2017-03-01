韓國樂天遭陸抵制 日本樂天忙撇清

我要評比

《重慶晨報》報導，南韓軍方2月28日上午已和樂天集團簽署薩德用地交換合約，大陸出現封殺樂天的聲浪，為了不要躺著也中槍，日本樂天市場官方微博下午馬上發佈公告，撇清與韓國樂天公司的關係，提醒中國消費者不要誤傷。

日本Rakuten市場官方微博說，他們跟韓國樂天集團（Lotte）是兩家完全不同的公司。除了中文漢字一樣外、無任何關係。

(旺報)