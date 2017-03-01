勞工休息認定 林美珠：不受雇主約束時間
多位立委今天在衛環委員會都詢問勞動部休息時間到底如何認定，勞動部長林美珠重申有勞基法以來，都是以不受雇主指揮監督，且可自由利用的時間就是休息時間。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部、交通部等相關單位，進行「勞動基準法修法後媒體勞動環境現況報告」、「國道五號交通事件後針對『高工時、易過勞』之行業別進行勞動檢查暨歷年勞動檢查成果之專案報告」。
包含國民黨立委李彥秀、陳宜民等多位立委仍再度尋問勞動部休息時間要怎麼認定，李彥秀舉例，如果遊覽車司機的30分鐘休息時間，被旅客要拿東西等因素打斷，是否這30分鐘還算休息時間，亦或算工時？
林美珠則回應，只要沒有受到雇主指揮監督，不受雇主約束，可以自由利用的時間就是休息時間。至於李彥秀舉的例子則需要個案認定。
李彥秀則認為，林美珠是勞動部長，做出的解釋未來是勞檢的準則跟規範，解釋應該要更精準。
國民黨立委蔣萬安也指出，個案認定會造成勞工跟雇主沒有統一的標準可以執行，凡事都個案認定，被罰的業者不服，相關案件就會層出不窮。個案認定的確較有彈性，但太過籠統，勞動部應該邀請相關專家學者，甚至業者來檢討。
林美珠則再次強調，有勞基法以來的解釋都是這樣，休息時間就是沒有受到雇主指揮監督，不受雇主約束，可以自由利用的時間。
林美珠說，在法律跟指導原則之下，就是統一標準，勞檢員要如何個案認定也會有檢查制度，認定不會只有單單一個行車記錄器。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。