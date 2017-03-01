勞工休息認定 林美珠：不受雇主約束時間

多位立委今天在衛環委員會都詢問勞動部休息時間到底如何認定，勞動部長林美珠重申有勞基法以來，都是以不受雇主指揮監督，且可自由利用的時間就是休息時間。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部、交通部等相關單位，進行「勞動基準法修法後媒體勞動環境現況報告」、「國道五號交通事件後針對『高工時、易過勞』之行業別進行勞動檢查暨歷年勞動檢查成果之專案報告」。

包含國民黨立委李彥秀、陳宜民等多位立委仍再度尋問勞動部休息時間要怎麼認定，李彥秀舉例，如果遊覽車司機的30分鐘休息時間，被旅客要拿東西等因素打斷，是否這30分鐘還算休息時間，亦或算工時？

林美珠則回應，只要沒有受到雇主指揮監督，不受雇主約束，可以自由利用的時間就是休息時間。至於李彥秀舉的例子則需要個案認定。

李彥秀則認為，林美珠是勞動部長，做出的解釋未來是勞檢的準則跟規範，解釋應該要更精準。

國民黨立委蔣萬安也指出，個案認定會造成勞工跟雇主沒有統一的標準可以執行，凡事都個案認定，被罰的業者不服，相關案件就會層出不窮。個案認定的確較有彈性，但太過籠統，勞動部應該邀請相關專家學者，甚至業者來檢討。

林美珠則再次強調，有勞基法以來的解釋都是這樣，休息時間就是沒有受到雇主指揮監督，不受雇主約束，可以自由利用的時間。

林美珠說，在法律跟指導原則之下，就是統一標準，勞檢員要如何個案認定也會有檢查制度，認定不會只有單單一個行車記錄器。1060301

(中央社)