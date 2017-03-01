陸女安裝網路攝影機 駭客入侵偷看沐浴

據說，中國大陸1名女子近日洗澡時，聽到家裡連接電腦的網路攝影機發出怪聲，透過手機監控程式發現有人在遠端偷看自己洗澡。

澎湃新聞網今天報導，這名女子姓吳，但沒有說明事發省市。

據報導，吳姓女子為了時時看到自己的寵物貓，與其他人進行團購，買了一台家用網路攝影機，把鏡頭對著睡床和浴室的方向並連接電腦使用。

報導引述吳姓女子說，最近她洗澡時，聽到網路攝影機有怪聲，當時她已脫下衣服，只剩下內衣。為此，她打開手機的監控程式，卻發現洗澡的過程正被直播，還有兩人在觀看。

當她走向網路攝影機時，鏡頭也跟著她本人轉動。這種情況把她嚇壞，於是趕緊拔掉插頭。

據報導，吳姓女子其後向參與團購的其他女子查詢，得知有3人也遇上這種情況。

報導引述電腦專家說，網路攝影機連接電腦很容易被駭客入侵而被操控。有關專家除提醒用戶小心外，也呼籲網路攝影機生產商提升產品的網路安全。1060301

(中央社)