外交部：台日漁業委員會無關沖之鳥

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外交部今天表示，台日漁業委員會第6次會議今天起至3日在日本東京召開，討論內容有特定海域範圍，不涉及沖之鳥或食品進口等議題。

立法院國民黨團表示，政府有責任捍衛漁權，沖之鳥礁爭議一定要主動在台日漁業委員會提出；且蔡政府上任後，漁權換核食的傳聞不斷，呼籲政府不應把人民健康當談判籌碼，「漁權歸漁權、核食歸核食」。

對此外交部表示，台日漁業委員會是民國102年4月10日「台日漁業協議」簽署後每年舉辦的例行會議，討論內容為「台日漁業協議」適用水域內的漁船作業規則，具有特定海域範圍。

外交部說，「台日漁業協議」的適用海域，在北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，因此不涉及沖之鳥或食品進口等議題。

外交部說明，台日漁業委員會第6次會議是在亞東關係協會與日本台灣交流協會架構下舉行的例行會議，台灣方面由亞東關係協會秘書長蔡明耀率團參與，正式會議於3日舉行。1060301

(中央社)