研究：川普所言即便非實 鐵粉票仍投他

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根據美國總統大選期間進行的1項實驗顯示，支持者即使明知川普的陳述說法有些並非事實，還是會把票投給他。

根據法新社和Phy.org網站，「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊發表的研究顯示，如果是川普說的，不論真偽，共和黨人相信，民主黨人則懷疑。研究人員表示，這不令人意外。但在被指正後，人們雖改變錯誤的看法，卻往往很快就回復到最初的看法。

這項實驗為川普當選後的一些現象，提供科學證據。研究發現：散播假消息不會破壞名聲。這項實驗在2015年11月至2016年7月間進行。

研究發現，散播假消息未破壞川普的選情，即使假消息被踢爆，也不會減損選民投票偏好或正面看法。

不少研究顯示，政治忠誠度左右人們的看法，像是人們在支持的政黨執政時，會認為失業、通膨和犯罪率不高。

麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）史懷爾（Briony Swire）為首的研究人員設計兩項實驗，以瞭解人們在決定某事真偽時，有多仰賴消息來源的可信度。

研究人員在首次實驗中告訴2000名志願者川普競選時的8項陳述，真假各半。志願者針對陳述的真假程度給分，從1到10，然後再告訴他們正確答案，以修正看法。

研究團隊發現，無論共和黨或民主黨支持者經指正後，都願意修正自己看法。 但這種情況不持久。一週後，部分志願者重新相信錯誤的資訊，部分志願者忘掉正確的資訊。

研究人員打趣表示：「關於事情真假的說明似乎有賞味期」。

7個月後，研究人員找來另外近1000名志願者，進行第2項實驗。這次陳述都來自川普，說明則來自共和黨、民主黨或無黨派的查證網站之一，然後再詢問志願者會投票給誰。

研究發現：「支持者即使改變對川普陳述真偽的看法，投票意向仍不會改變。」

研究人員表示，這項研究進一步說明外界不解的謎團：川普的成功何以能持續。1060301

(中央社)