詐騙機房設海外 台泰警方聯手破獲
近來詐騙集團機房逐漸外移到東南亞，台中市警方今天說，經破獲國內話務機房後，再與泰國警方聯手，循線破獲位於泰國曼谷的一處詐騙機房，共逮捕來自兩岸的成員10人。
台中市警察局第六分局指出，近年來因大陸針對詐欺案刑度不斷提高，不少原本設於對岸的詐騙集團逐漸將電信機房外移到東南亞。
刑事警察局第二大隊偵一隊與六分局偵查隊日前接獲情資共組專案小組，先破獲國內話務機房，再與泰國警方聯手，循線破獲位於泰國曼谷的一處詐騙機房，並逮捕台籍與大陸籍成員共10人。
警方調查發現，在台主嫌林姓男子（70年次）於105年7月間，招攬旗下詐欺成員，在台中市西屯區漢翔路段以每個月新台幣4萬元租金承租工作室，先向國外承租電信話務及VOS群呼群發系統平台後，再轉承租給泰國境外詐欺機房使用。
警方指出，林姓男子並配合詐欺集團欲著手實施詐騙的地區，竄改顯示可辨識之地區，詐騙對象主要為大陸民眾，以「假冒醫保中心，稱被害人涉嫌重複申辦醫保卡詐領保險金」等名義行騙，使被害人陷於錯誤，將名下帳戶存款轉帳至指定帳戶，待發現時，錢早已被提領一空。
警方同時查扣大批被害人資料、教戰守則、詐騙話務系統電腦、詐騙音檔、提款卡、存摺、BMW及奧迪等名車、K他命、毒咖啡包及現金新台幣63萬餘元等證物，獲利逾上千萬元。
此外，專案小組長時間與泰國警方合作，經過跟監、蒐證，一舉破獲設於泰國曼谷市詐騙機房，其中一名台籍嫌疑人張姓男子已遣送回台，並於昨天偵訊結束，全案移請台中地檢署偵辦。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。