詐騙機房設海外 台泰警方聯手破獲

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近來詐騙集團機房逐漸外移到東南亞，台中市警方經破獲國內話務機房後，起出現金、存摺及2輛進口名車等，再與泰國警方聯手破獲位於曼谷的一處詐騙機房。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月1日

近來詐騙集團機房逐漸外移到東南亞，台中市警方今天說，經破獲國內話務機房後，再與泰國警方聯手，循線破獲位於泰國曼谷的一處詐騙機房，共逮捕來自兩岸的成員10人。

台中市警察局第六分局指出，近年來因大陸針對詐欺案刑度不斷提高，不少原本設於對岸的詐騙集團逐漸將電信機房外移到東南亞。

刑事警察局第二大隊偵一隊與六分局偵查隊日前接獲情資共組專案小組，先破獲國內話務機房，再與泰國警方聯手，循線破獲位於泰國曼谷的一處詐騙機房，並逮捕台籍與大陸籍成員共10人。

警方調查發現，在台主嫌林姓男子（70年次）於105年7月間，招攬旗下詐欺成員，在台中市西屯區漢翔路段以每個月新台幣4萬元租金承租工作室，先向國外承租電信話務及VOS群呼群發系統平台後，再轉承租給泰國境外詐欺機房使用。

警方指出，林姓男子並配合詐欺集團欲著手實施詐騙的地區，竄改顯示可辨識之地區，詐騙對象主要為大陸民眾，以「假冒醫保中心，稱被害人涉嫌重複申辦醫保卡詐領保險金」等名義行騙，使被害人陷於錯誤，將名下帳戶存款轉帳至指定帳戶，待發現時，錢早已被提領一空。

警方同時查扣大批被害人資料、教戰守則、詐騙話務系統電腦、詐騙音檔、提款卡、存摺、BMW及奧迪等名車、K他命、毒咖啡包及現金新台幣63萬餘元等證物，獲利逾上千萬元。

此外，專案小組長時間與泰國警方合作，經過跟監、蒐證，一舉破獲設於泰國曼谷市詐騙機房，其中一名台籍嫌疑人張姓男子已遣送回台，並於昨天偵訊結束，全案移請台中地檢署偵辦。1060301

(中央社)