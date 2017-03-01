曼谷國際機場跑道維修 旅客及早報到
泰國曼谷蘇凡納布國際機場自3月3日起整修其中一條跑道，屆時維修中的跑道僅提供班機起飛，航空業者預料會延誤班機起降，請旅客及早報到，維修時間預計2個月。
泰國機場公司（AOT）發布新聞稿表示，蘇凡納布國際機場的01R/19L跑道和B1滑行道都將維修，屆時僅提供班機起飛之用，若風向改變時，則僅剩下01L/19R跑道可供起降，會影響到班機時間，若有緊急情況也可在備降機場（芭達雅的烏打拋機場）供使用。
中華航空泰國分公司則自今天起將旅客報到時間和登機時間提早，請旅客注意。
另外，曼谷市區拉瑪四路一座行車陸橋昨天發生橋下火警，導致鋼構橋受損，曼谷市政府決定封閉45天，導致沙通和侖比尼公園周邊路段大塞車，若有旅客下榻周邊飯店，要注意嚴重塞車情況。1060301
(中央社)
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