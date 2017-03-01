為去8年牢獄之苦 剝皮酒店教父判罰金864萬元

「剝皮酒店」教父、詐騙集團首腦謝旭圳，詐騙1億7336萬多元，他棄保潛逃4年，去年返台投案，為求交保他拿錢償還近170名被害人；高院今日依447個詐欺罪判他4到6月不等徒刑，都可易 科罰金，合併執行有期徒刑8年，可易科罰金864萬元，讓他免除牢獄之苦確定，本案也創下易科罰金最高司法紀錄。

48歲的謝旭圳，原在北市開設「后宮」、「鑽石帝國」、「曼哈頓 」、「春天」及「不夜城」5家愛情剝皮酒店，並在大陸設詐騙機房 隨機叩客，要旗下酒店小姐假裝愛上酒客，要酒客花錢替她們贖身、 付家人醫藥費等方式，1年間共詐騙近200人，不法所得1億7336多萬元。

2010年初，檢警破獲本案，謝起訴移審獲交保4000萬，後來棄保潛 逃大陸。今年4月間，他受肯亞詐騙案風波影響，決定返台投案遭收押，為求交保，委由家人籌妥7600萬元償還被害人，加上先前扣押的 犯罪所得7300多萬，及同案被告償還的2000多萬，等同犯罪所得全部吐還被害人，也因此免坐牢。

檢方共起訴謝旭圳犯罪集團幹部、傳播妹超過100人，他在庭訊中保證痛改前非，主導還錢的檢察官認為謝已還錢，當庭建議從輕量刑。

法官審理認定，謝是5家剝皮酒店首腦，經營酒店規模龐大，詐騙的受害人近200人，對被害人身心、財產及家庭造成無法磨滅的損害，而其行為不僅助長社會犯罪歪風、危害社會治安、擾亂金融秩序甚鉅。

一審認定，謝與旗下小姐共詐騙447次，其中3次未得手各判刑4月，其他都判6月，都可易科罰金，案經上訴，高院駁回定讞。

(中時)