「愛」迪生出發計畫 補助小學最高14萬元

國立台灣科學教育館為協助解決偏鄉弱勢學童教育資源不足、數位學習落差等需求，推動「『愛』迪生出發」公益學習活動，今年特別將輔助經費提高至申請上限14萬元，凡符合條件的小學、教育優先區、偏遠、特偏、原住民小學等皆可提請計畫申請補助，申請時間自即日起至4月7日止。

科教館自民國100年起結合民間資源創設「『愛』迪生出發」公益學習活動，並自101年起與大學合作辦理「到校服務計畫」，透過大手牽小手，結合大專院校師生前往偏鄉、原住民地區到偏鄉據點陪伴學童體驗學習科學活動，啟發學童對科學的興趣並培養相關知識。

科教館愛迪生出發公益學習活動，自創設以來共計677所偏遠地區小學到科教館參訪；到校服務據點計150個，總計逾2萬5000人參與「『愛』迪生出發公益學習活動」。

科教館表示，為讓偏鄉弱勢學童持續獲得社會資源挹注，對科學的啟發能持續精進，今年「『愛』迪生出發」公益學習活動-到校服務紮根計畫，徵求由小學與在地大學或教育基金會、法人教育團體組成計畫執行團隊，並由小學校長擔任計畫主持人，規畫適宜學校發展之科學課程。

科教館說，此計畫將原先一學期18小時的科學教育活動深化為一學年60小時的帶狀性科學課程，以更完整的教學時數，以及由小學自組計畫團隊申請的方式，讓資源直接進入偏鄉小學及教育弱勢團體，由需求端來整合整個活動計畫與課程規畫，讓偏鄉學童可以獲得較完善的科學學習歷程。

科教館指出，凡小學提出的計畫核心符合「長期陪伴」、「在地特色」、「教師交流」、「深化學習」及「適切方案」者，即為首要補助對象；申請時間自即日起至4月7日止，計畫執行期程為106年8月1日至107年7月31日止。相關資訊可上網（http://www.ntsec.gov.tw/User/Article.aspx?a=3381）查詢。

(中時)