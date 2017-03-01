男網友放鴿子 屏東少女蹲斗六街頭發抖苦候

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一名屏東少女上月26日蹲坐在斗六市一家超商旁發抖，斗六長平派出所員警上前關心才知道她來會見網友但等不到人，少女拒絕透露姓名，最後只好動用人眼臉辨識系統，查出她是翹家女孩，家人急得要命。

228連假時寒流襲台，日間低溫僅13度，在戶外體感溫度更低於11度，斗六分局長平派出所警員鍾旻哲26日傍晚6點執行巡邏勤務，機警發現一名少女蹲坐於超商旁。

鍾旻哲上前關心少女是否需要協助，經詢問得知少女因為上網交友，利用連假時自屏東北上雲林斗六約見男網友，沒想到從上午苦等至傍晚，男網友始終未出現。

鍾旻哲在寒風中多次詢問少女叫什麼名字，少女均不願提供，鍾只好使用警用行動電腦相片查詢功能比對，發現少女是失蹤未成年少女，勸說少女要回家並將她載回派出所，通知其母到派出所領回。

少女母親表示，女兒日前離家未告知家人，屏東氣候溫暖，她僅穿著短袖上衣及薄外套就離家，寒流發威，這幾天很擔憂她的安危，不斷透過親友找人，幸好警方找到了。

(中時)