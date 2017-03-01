鄭麗君：轉型正義邁向和解必經路途

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文化部長鄭麗君（圖）1日說，「轉型正義不是要挑起對立，轉型正義正是要邁向和解必經的路途。」真誠面對歷史、反省後，進行人權教育，並避免再犯錯誤。中央社記者王飛華攝 106年3月1日

文化部長鄭麗君今天說，「轉型正義不是要挑起對立，轉型正義正是要邁向和解必經的路途。」真誠面對歷史、反省後，進行人權教育，並避免再犯錯誤。

今年適逢二二八事件70週年及解嚴30週年，文化部、台北市政府及二二八事件紀念基金會中午在台北二二八紀念館藝文廣場簽署合作備忘錄，宣布台北二二八紀念館、二二八國家紀念館及國家人權博物館籌備處合作。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元表示，總統蔡英文上任後轉型正義是重要施政目標，二二八或白色恐怖受難者前輩和家屬，期待透過轉型正義釐清真相、探究責任，才能記取歷史教訓，為未來一起奮鬥。

鄭麗君說，「這段傷痛在台灣是不分左右、不分統獨、不分族群、不分世代在這塊土地上許許多多台灣人民共同承受的一段巨大的歷史悲劇」。

她表示，轉型正義是不分左右、統獨、族群、世代的責任，不能留給後人，「我們就是後人，我們應該全面推動轉型正義」，轉型正義工作包括還原歷史真相、釐清責任歸屬、平反賠償，更重要是人權教育。

鄭麗君懇切各界放下成見，用同理心共同面對，唯有還原歷史真相，釐清政治責任歸屬，找出真正的加害者，才能撫平受難者悲痛，不讓加害者無限擴大，讓台灣人真正走出枷鎖。

她表示，未來國家人權博物館肩負史料整理、協助還原歷史真相，更重要是作為未來台灣人權教育重要基地。組織法草案已送行政院，希望儘速完成立法。1060301

(中央社)