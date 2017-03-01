遏止歪風 北市實施公園反針孔偷拍偵測

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不少女性民眾在外如廁時總是擔憂遭偷拍，台北市工務局公園處為此添購反針孔偵測器，派員每月1至2次不定期對轄管的98座公園公廁測試，降低針孔攝影對民眾的威脅。

台北市公園處長黃立遠表示，公園處一共轄管98座公廁，配合執行「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，特別添購反針孔偵測器，派員每月1至2次不定期到公園測試，迄今無不法情事發生。

公園處陽明山管理所主任林晁嘉指出，為了加強防偷拍機制，公園公廁採雙軌管理，去年公園管理所共執行1764次偵測，以保障女性市民權益及隱私。

一名林姓民眾表示，她每天上午至軍艦岩爬山健行，途中必經東華公園公廁，但山區公廁隱秘、危險性高，公園處實施反偷拍偵測，並在公廁公告區公告查驗日期、結果，大大提升安全感，值得嘉許。1060301

(中央社)