終於像總統 沒跟感覺走 川普2.0措辭緩和

就任40天後，美國總統川普終於入戲，恰如其分地像前任總統般，扮演了傳統的角色，向美國國會聯席會發表了他第一場演說。

「今晚我在這兒，」川普周二晚說，「傳遞團結與充滿力量的訊息。」這次他沒跟著感覺走，大膽脫稿演出。

這是川普上任至今最重要的演說，在場的有副總統、參眾議員、內閣成員，還有透過媒體觀看的美國民眾，重要性堪比「國情咨文」演說。

《時代》（Time）雜誌網指出，川普入主白宮至今，總算開始傳遞明確的訊息，顯示他開始掌握身為總統的重責大任。他一開始就向黑人歷史月（Black History Month）致意，並譴責最近猶太社區中心遭遇一連串仇恨威脅。

剛上任時到處點火，與人展開唇舌大戰的川普，如今說︰「是把微不足道的紛爭拋諸腦後的時候了。」此外，他也不像以往率性地即席發揮，而是乖乖地照稿演說。總統座車開往國會大廈前，只見他拿著稿子，在車內張口用心朗讀。

儘管措詞緩和了許多，字裡行間充滿了感性，但演說的核心卻仍不折不扣地展現了他再三強調的理念，如打擊犯罪，管制非法移民，大幅為企業與中產階級減稅，並創造國內就業機會。

全場最賺人熱淚的高潮，或許就是他向美國海軍海豹突擊隊第6分隊成員歐文斯（William Ryan Owens）的遺孀柯琳（Carryn Owens）致敬。歐文斯是在葉門的地面突襲行動中因公殉職，當川普說，「萊恩的遺澤將為人永誌不忘時」，全場聽眾紛紛起立，掌聲久久不輟。

在傳統的包裝下，即便是共和黨成員也對川普的演說感到振奮不已。美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）告訴CNN，「唐納‧川普今晚真的變成總統了。」

(中時電子報)