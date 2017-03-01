慈濟志工出任務 溫暖矽谷大水災民

科技之都聖荷西一週前因水災而強制疏散上萬市民，至今尚有數百人因安全和衛生管制無家可歸。收容所及街道處處可見慈濟志工協助災民重建家園。

聖荷西市21日因暴雨導致土狼溪（Coyote Creek）暴漲，市區瞬間成水鄉澤國。近1萬4000人被強制疏散，損失慘重。市府估計大水造成的損失大約700萬美元（約新台幣2億1000萬元）。

慈濟北加州分會執行長謝明晉表示，水災後紅十字會建立2個大型臨時收容所，為了幫助沒錢住旅館或是沒有親友收留的災民們。慈濟作為全美紅十字會的合作夥伴，在洪水發生前即投入防洪準備工作，勸導住在溪流旁的遊民前往較安全地區。

謝明晉說，這次在收容所的災民除了美國人，還有很多不諳英文的越南人。紅十字會的志工因語言不通，溝通困難。慈濟出動會講越語的志工幫忙翻譯，安撫災民情緒。

慈濟分會新聞聯絡人林美娟表示，這週志工們除了提供食衣住行的協助，每天加入清掃行列，與聖荷西市長，消防局隊員和熱心市民一起協助災民整理家園，處理淹水家具。

林美娟說，雖然水災至今已有一星期，卻還有上百位無家可歸的災必須住在收容所。他們情緒激動，因為房屋嚴重積水或受損，至今還無法回家居住。他們失去了所有的東西，非常擔心日後的生活。對市府沒有即時通知相當憤怒。

一位在收容所的災民表示，當時水位上升很快。當天上午接到電話通知返家時，水已淹入社區。當他收好行李，水已淹過車庫大門。隔街的鄰居不但無法開車甚至需要橡皮艇救援。

聖荷西市府表示，大部分市民可以返家。只有上百戶因房子結構安全，洪水含有細菌及有毒的化學物質還是無法入住。市長感謝熱心人士的捐款和協助，並將在下週召開公聽會，報告市府疏失。1060301

(中央社)