印度懷唐氏症胎婦女申請墮胎 遭駁回
印度一名懷孕婦女因檢查出胎兒罹患唐氏症，但因超過印度法定墮胎週數而向法院申請批准，但最高法院昨天駁回這名婦女的請求，引起各界對印度妊娠終止法的爭辯。
印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）一名37歲懷孕婦女在懷孕時檢查出胎兒罹患唐氏症，但因懷孕週數已達26週，超過印度妊娠終止法規定懷孕20週之內可因正當理由墮胎，因而向法院請求特案准許。
「今日報」（Mail Today）報導，最高法院昨天援引妊娠終止法有關20週的規定，駁回這名婦女的請求。
目前，印度有許多與上述婦女遇到類似狀況的懷孕婦女，正等待妊娠終止法的修正。印度正討論把妊娠終止法中允許墮胎的週數上限由20週提高到24週甚至28週，但這項修正案從2014年6月起就一直懸而未決。
最近，印度有幾件單獨個案，在超過允許墮胎週數下，仍獲最高法院允許墮胎。一個個案是一名孟買懷孕24週的婦女，今年1月被檢查出胎兒因沒有頭骨可能無法生存，而獲得法院批准墮胎。
印度最高法院2月7日也批准一22歲且懷孕24週的婦女墮胎，理由是懷孕會危及這名婦女的生活。
醫生說，懷孕婦女通常被要求在懷孕第18週時進行檢測以發現胎兒是否異常，但有些檢測需3週報告才會出爐，往往會超過20週，延長時限將成為婦女的福音。
印度每年誕生的2600萬名嬰兒中，約有2%到3%的嬰兒患有先天性疾病和染色體異常狀況。1060301
(中央社)
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