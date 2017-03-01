真放生腥夫？網爆佟麗婭已和陳思誠離婚

佟麗婭老公陳思誠，日前遭爆出軌。(圖／翻攝自陳思誠微博）

網曝佟麗婭和陳思誠離婚。（圖／翻攝自微博)

大陸女星佟麗婭的演員老公陳思誠，日前陷出軌風波，雖他試圖挽救婚姻，不過日前他生日，佟麗婭不僅沒表示，更被拍到手上沒婚戒，今(1日)就有網友爆料，兩人正在辦理離婚，引起網友熱議。

網友爆料佟麗婭正在辦理離婚，消息來源是佟麗婭朋友的經紀人，「身邊的人基本上都知道了」，據悉，两人正在分割財產，孩子撫養權歸佟麗婭，對於他們離婚消息，網友都樂見其成，「為自己活，以後的事業和生活一定會更好」。

其實，從陳思誠爆出軌後，春節、情人節甚至兒子的周歲生日，她和老公都是零互動處理，似乎早已現端倪。

(中時電子報)