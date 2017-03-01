國軍配載團體臂章 如期3月1日起執行

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空軍防空飛彈指揮部主官布達暨授旗、授印典禮，1日在神箭營區舉行，由空軍司令沈一鳴上將主持。(軍聞社提供)

國軍配載團體臂章如期在3月1日執行，空軍司令沈一鳴上將今天主持飛彈指揮部移編空軍的授旗典禮，他右手臂掛出空軍忠勇的團體臂章。稍早前，國軍配載團體臂章政策一度傳出要後延。

(中時)