李旻奪日立慈善盃女子高球冠軍，桃市府表揚。（甘嘉雯翻攝）

李旻（中）奪日立慈善盃女子高球冠軍，桃市府表揚。（甘嘉雯攝）

李旻奪日立慈善盃女子高球冠軍，桃市府表揚。（甘嘉雯攝）

桃園市高爾夫選手李旻今年1月勇奪「2017日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」冠軍，市府1日特別公開表揚，由副市長游建華主持並致贈獎座，以表重視並期勉李旻再接再厲，續攀高峰。

已舉辦9年的賽事，計有中國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國及台灣等7個國家，共108位中外好手參賽，由於競爭激烈，今年是第3次進行延長賽決勝負，更首次開啟夜間燈光設備進行比賽，尤其在延長賽更是第一次採用在果嶺外以切桿與推桿進洞的方式決定勝負，李旻順利擊敗泰國女將波南儂及台灣選手劉依貞，成功封后。

游建華表示，這是李旻選手繼去年拿下台灣巡迴賽TLPGA公開賽首冠後，贏得的台灣巡迴賽第2座冠軍，同時也是她個人高爾夫球職業生涯的第3座冠軍，表現非常優異。

(中時)