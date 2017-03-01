李旻奪日立慈善盃女子高球冠軍 桃市府表揚
桃園市高爾夫選手李旻今年1月勇奪「2017日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」冠軍，市府1日特別公開表揚，由副市長游建華主持並致贈獎座，以表重視並期勉李旻再接再厲，續攀高峰。
已舉辦9年的賽事，計有中國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國及台灣等7個國家，共108位中外好手參賽，由於競爭激烈，今年是第3次進行延長賽決勝負，更首次開啟夜間燈光設備進行比賽，尤其在延長賽更是第一次採用在果嶺外以切桿與推桿進洞的方式決定勝負，李旻順利擊敗泰國女將波南儂及台灣選手劉依貞，成功封后。
游建華表示，這是李旻選手繼去年拿下台灣巡迴賽TLPGA公開賽首冠後，贏得的台灣巡迴賽第2座冠軍，同時也是她個人高爾夫球職業生涯的第3座冠軍，表現非常優異。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。