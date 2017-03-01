NBA》韋少再創40分大三元 雷霆力克爵士4連勝

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韋斯布魯克超級大三元，率領雷霆在主場力擒爵士4連勝。(美聯社)

當他瘋起來的時候幾乎無人能擋的韋斯布魯克，1日在主場迎戰強敵爵士，祭出最拿手的「大三元」手段，繳出生涯第8次得分超過40分的43分、11籃板、10助攻大三元，同時也是本季第30次大三元，幫助球隊109比106拿下4連勝。

韋斯布魯克可說是新的大三元製造機，加上明星賽前已連續4場大三元，只差1場就能追平「大帥」張伯倫保持的單季31次大三元紀錄。

此役，雷霆在第四節一度取得13分領先優勢，但爵士發動反擊，反將比數超前4分，幸好韋斯布魯克跳出來接管戰局，雷霆才得以3分之差險勝對手。

韋斯布魯克28投13中，包含三分球9投6中，本季第4次、連續2場繳出40分以上的大三元漂亮成績單，生涯第8次，超越張伯倫的7次，成為NBA史上第二人。

(中時電子報)