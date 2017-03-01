機捷轉乘公車170線 Youbike前30分免費

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機場捷運2日正式通車，3市政府交通局均已備妥公車路線提供捷運轉乘接駁服務，提供民眾使用。（甘嘉雯翻攝）

機場捷運2日正式通車，3市政府交通局均已備妥公車路線提供捷運轉乘接駁服務，提供民眾使用。（甘嘉雯翻攝）

機場捷運2日正式通車，3市政府交通局均已備妥公車路線提供捷運轉乘接駁服務，提供民眾使用。（甘嘉雯翻攝）

機場捷運2日正式通車，台北、新北及桃園市政府交通局均已備妥公車路線提供捷運轉乘接駁服務，台北市境內的台北車站目前已有綿密公車路線，未來新北市和桃園市境內車站共提供多達170條接駁公車路線，轉乘便利性高，且通車後仍會持續視實際需求調整路線及班次。

桃捷公司表示，除公車外，機場捷運幾乎全線出口都有提供Youbike，未來民眾出捷運站就可以騎單車，不論平日上下班或假日騎單車漫遊，都很便利，且桃園市YouBike目前仍享有前30分鐘免費，歡迎民眾多加利用。

(中時)