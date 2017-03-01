陳喬恩身材走鐘臃腫肉感 遭嗆「圓潤似孕婦」

陳喬恩出席活動，身材疑大肆走鐘，引起網友熱議。(圖/騰訊娛樂)

藝人陳喬恩縱使已經37歲，不過保養得宜的她，幾乎沒看出歲月在身材及臉蛋留下痕跡，不過日前出席活動時，身形居然顯得臃腫圓潤，就連陸媒都不留情嘲諷「圓潤似孕婦」。

陳喬恩近年將事業重心移至大陸。(圖/本報系資料照)

陳喬恩昨天出席美妝活動，身穿一件略顯寬鬆，但又沒有腰身設計的黑色平口長裙，未料呈現出來的視覺效果，竟讓她看起來相當臃腫，連手臂都擠出些許肥肉，與平時給人纖細身材的印象相差甚遠，這讓網友笑稱「最近吃得似乎太過好」，不過也有死忠粉絲跳出來反駁，表示是衣服剪裁的關係，才讓陳喬恩身形成了「金剛芭比」，足足大了一號。

(中時電子報)