防堵禽流感蔓延 桃市公園禁止餵食禽鳥

桃園市鄰近公園或是路牌上總有禽鳥出現，市府為防止禽流感疫情持續升溫，針對民眾加強宣導公園禁止餵食禽鳥。（甘嘉雯攝）

禽流感疫情持續升溫，桃園市府針對公園加強宣導並禁止餵食禽鳥，如經發現有餵食禽鳥，會立即進行勸導，如屢勸不聽，將會同警察進行開罰，處以1200元以上、6000元以下罰鍰，另公園清潔人員加強巡視，一發現有野生鳥類大量死亡，將立即通報市府農業局。

市府表示，公園是一般民眾最容易接觸到禽鳥的地方，桃市除了進行禽場禽流感監測採樣等防疫工作外，也加強公園環境清潔及檢視等工作，清潔人員清掃時會注意有無鳥類大量死亡情形，各區公所管理公園如有餵食禽鳥行為，巡查或保全人員將現場制止勸導，並依《桃園市公園管理自治條例》處以罰鍰，必要時也將會同警察協助執行。

(中時)