傳承客家文化 桃市打造客語友善環境

桃園市客語沉浸式教學，以生動活潑主題學習活動融入客語及體驗客家生活文化為主軸，讓幼兒沉浸客家世界。（甘嘉雯翻攝）

桃園市客語沉浸式教學，以生動活潑主題學習活動融入客語及體驗客家生活文化為主軸，讓幼兒沉浸客家世界。（甘嘉雯翻攝）

桃園市客語沉浸式教學，以生動活潑主題學習活動融入客語及體驗客家生活文化為主軸，讓幼兒沉浸客家世界。（甘嘉雯翻攝）

客委會「促進地方客語整體發展作業要點」今年1月20日公告實施，由地方政府提出客家語言文化整體發展計畫，桃園市客家事務局長蔣絜安表示，市府2年期客家整體發展計畫內容包括成立客家事務輔導團或客語推行委員會，推動轄內客家語言及文化整體發展計畫，執行客家語言、文化傳承及發揚事宜。

桃園市副市長游建華表示，桃園是多元族群匯集所在地，也是全台客家族群最多的城市，客家語言及文化傳承是發展重點，他說，語言是文化載體，如果客語流失，不僅是單一族群危機，更是全台多元文化危機，市府會努力推廣客語，讓客家走入生活、結合城市，並營造客語友善環境。

由客家局研擬2017、2018年客家語言文化整體發展計畫，展現市府對客語傳承的重視及決心；也研擬客家代表名單，成立「客家事務輔導團」，由市長、副市長擔任正、副召集人；另為展現桃園為「客家第一都」，請八個客家文化重點發展區（中壢、楊梅、龍潭、平鎮、新屋、觀音、大園、大溪）及八德（霄裡）等區公所，因地制宜，擬定各區2年期計畫，並依客家局規劃期程成立「客語推行委員會」。

(中時)