男子墜樓遭樹枝穿胸亡 警調查原因中

一名54歲楊姓男子凌晨5時許，從北市南港區向陽路的9樓住處墜樓，當場撞壞社區鐵製圍籬，胸部遭花圃內樹木貫穿，當場沒有生命跡象。

警方調查，楊男在一家建設公司上班，沒有罹患精神疾病，也沒有經濟壓力，生活正常，因楊男沒有留下遺書，墜樓原因正由警方調查釐清中。

(中時)