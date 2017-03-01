巴赴臺參訓成果暨留臺獎學金文宣發表

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中華民國駐巴拉圭大使館與巴國計畫部為展示巴國人士赴臺參加各類短期研習班之成效及擴大宣傳留臺獎學金各案，當地時間24日辦理去年度赴臺參訓學員成果暨本年度留臺獎學金文宣發表會。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 106年3月1日

中華民國駐巴拉圭大使館與巴國計畫部為展示巴國人士赴臺參加各類短期研習班之成效及擴大宣傳留臺獎學金各案，當地時間24日辦理去年度赴臺參訓學員成果暨本年度留臺獎學金文宣發表會。

發表會由駐巴大使俞大?與巴國計畫部部長莫利納斯（Jose Molinas Vega）共同主持，巴國各部會代表、「巴拉圭留臺校友會」會員、曾赴臺參訓學員及各界人士出席，反應熱烈。

莫利納斯首先致詞感謝中華民國多年來提供各項獎學金機會，促成巴台雙邊創新知識之交流，上年總計薦送23位巴國各界人士赴臺接受短期之專業研習班訓練，相信他們返國後必將其所學實際應用，未來將係推動巴國賡續發展之重大功臣。

俞大?繼致詞表示，教育乃國家發展之礎石，中華民國政府長期以來提供各項長短期訓練及獎學金，致力協助友邦培育高等人力，與友邦共享高科技創新及經濟發展成果，感謝計畫部提供網路宣傳平臺，協助招募巴國優秀人材赴臺參訓及就學等語。

嗣巴國勞工部資訊科技部門主管龔薩雷茲（Ruben Dario Gonzalez）、巴國社保局老人醫院重症監護服務暨巴國立呼吸系統疾病暨環境院所（INERAM）重症監護醫師巴達利亞（Arturo Battaglia）及巴拉圭基金會掃貧信號單位主任巴耶赫（Jimena Vallejos）3位上年度赴臺參訓學員分別以簡報方式就各自參加之「電子化政府發展研習班」、「慢性病防治研習班」及「婦女微型創業研習班」進行成果暨經驗分享，生動活潑說明在臺所學及所見所聞，與會者熱烈回應，互動密切。

活動最終由大使館秘書劉姵君宣介本年赴臺留學之各項獎學金，歡迎巴國青年及各界人士勇於把握機會，選擇赴臺攻讀學位或研習華語。1060301

(中央社)