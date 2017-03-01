桃園市3D公共設施管線系統平台　有利工程館線協調

「桃園市3D公共設施管線系統平台建置」建置完成後，有利各工程管線介面協調，也可減少因管線衝突造成的工程延宕情事，副市長游建華指示工務局、水務局、地政局等有關機關，配合建置3D圖資，優先建置包括雨水下水道管線圖資、道路工程興建與重畫區開挖工程管線等資料，也透過「桃園市道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」統合協調全市管線工程，完善管線圖資內容。

(中時)