通過促轉條例 藍委：執政不佳的遮羞布

國民黨團書記長王育敏今針對總統蔡英文盼通過促轉條例表示，促轉委員會將形同另一個太上皇機構，不希望總統蔡英文知法違法。國民黨立委李彥秀則說，民進黨執政不佳的遮羞布。

蔡總統昨天在出席在二二八和平紀念公園舉辦的「二二八70週年中樞紀念儀式」表示，有人認為現在拚經濟都來不及，為何要弄轉型正義，更有人說轉型正義是政治鬥爭，但「沒有真相，該過去的永遠不會過去」；盼促轉條例本會期可以通過立法。

對此，王育敏表示，若促轉條例通過，依條例成立的促轉委員會將形同是另一個太上皇機構，等於在憲法外自己架設自己認定的憲法跟司法單位，不希望蔡總統知法違法，人民會覺得蔡總統只會拚政治，對於拚經濟、照顧民生則一點都不行。

國民黨立委李彥秀指出，民進黨已執政，有很多行政空間找史料做後續處理，本會期馬上排促轉條例，只會製造更多社會對立，這不過是民進黨執政不佳的遮羞布，給綠營支持者一個交代，但不斷製造社會對立對執政沒有好處。

民進黨立委趙天麟說，促轉條例已在委員會中，若政府認為應該做，有可能在本會期三讀通過。若台灣社會對於高中生模仿納粹都不能接受，為何對於獨裁者的崇拜如此堅持，這沒有違憲問題。德國經濟發展跟國力也並未因對轉型正義的追求有所改變。

民進黨立委羅致政表示，促轉條例涉及面向很廣，等具體條文出來後才能檢驗到底有無符合公平正義的原則，但也不要動不動就貼上清算鬥爭的標籤，促轉條例是一個轉型正義必要的做法。

外傳促轉委員會主委將由黨產會主委顧立雄擔任。王育敏說，顧立雄擔任黨產會主委知法違法，被法院打臉4次，蔡總統還想重用，代表只想達到政治目的，顧立雄剛好是符合民進黨行政治鬥爭最好的人選。趙天麟則表示，尊重行政單位的安排。1060301

(中央社)