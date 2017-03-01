爭取澳門旅客來台 觀光局祭出便利措施
交通部觀光局香港辦事處昨天在澳門舉辦赴台旅遊優惠計畫說明會，台灣駐澳門代表盧長水在會上介紹了澳門民眾赴台遊的最新便利措施。
澳門台北經濟文化辦事處盧長水在會上致詞說，2016年台、澳觀光旅遊持續成長，去年台灣入境澳門旅客有107萬4000餘人次，較前年增加8.8%，是澳門第三大境外客源。
同期間，澳門赴台觀光旅遊達14萬餘人次，較前年增加約1成，可見雙方民眾來往、交流密切而友好。
盧長水說，台灣擁有自然與人文之美，經濟發達、山川秀麗、美食佳餚誘人、人情味濃郁，是世界各地旅客對台灣的普遍印象。
比如，英國權威旅遊指南Rough Guides網站日前將台灣列為2017年全球前10大必遊的國家及地區；InterNations Expat Insider組織更將台灣評定為全球191個國家及地區中最適宜外人居住及生活的第一名。
他說，台方為了便利澳門民眾赴台，自2月8日起增設雲端服務境外人士申辦系統，開放非澳門出生的澳門永久居民在線上申請入台證。
台方也將於3月28日起開放在澳門工作滿1年及在澳門就讀大學的大陸民眾，可同時利用上述系統申辦入台證，申請時間從原先的2至3週，減少至5個工作天。
台灣觀光局駐香港辦事處主任蔡宗昇及台、澳旅遊界和航空界代表出席了這次說明會。1060301
(中央社)
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