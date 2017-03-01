筌聖老家太慢罰 勞工局：等司法釐清

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警方去年1月查獲「筌聖老家」食品公司涉嫌軟禁外籍移工，高市勞工局事隔1年才開罰新台幣120萬元，勞工局今天說，這是因為業者否認軟禁，須待司法調查釐清後再開罰。

全案經橋頭地檢署偵辦去年底認定「筌聖老家」負責人鄭為宗、蔡嘉聘夫妻違法讓3名外勞每日超時工作15小時，每月僅休假2至3日，還苛扣每人每月新台幣1800元到4800元的仲介費，依違反人口販運防制法將鄭男夫妻起訴；另2名仲介業者楊子葳、蘇岳廷因謊報外勞逃逸並詐取仲介費，被依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

勞工局昨天依檢方起訴資料對「筌聖老家」開罰新台幣120萬元，另對涉案仲介開罰50萬元。

勞工局表示，本案由於業者被查獲時否認軟禁外勞及苛扣外勞的錢，加上全案已進入司法程序，勞工的行政罰不能走在刑事罰之前，因此拖到如今才開罰。

至於被害外勞要如何討回遭業主苛扣的錢，勞工局說，由於全案已進入司法，將建議被害外勞提起民事求償。1060301

(中央社)