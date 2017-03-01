國道橋下活化空間 提供民眾休憩

桃園轄內有國道2號、國道3號及台31、66、61等高架道路，市府積極推動高架路段橋下空間活化利用，提供市民優質的休憩活動場地，副市長游建華表示，過去2年工務局與各區公所已分別針對橋下活化空間的使用需求進行盤整，讓土地及閒置空間充分利用；另涉及租約、有償使用部分，責請地政局研議，協助降低租金負擔。

(中時)