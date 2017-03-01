目睹哥被跳樓者壓死 爆紅童星命運淒苦夜夜哭醒
香港近期推出以親子教育為主題的夯劇《親親我好媽》，帶紅一票演員，其中，飾演聰明叛逆「嚴茜聰」一角的13歲童星熊子逸，靠著逼真自然的演技爆紅，未來聲勢看漲，備受關注的她，近來被披露其光鮮亮麗背後，竟有極為坎坷的身世，引發全香港關注。
據《香港01》報導，熊子逸爆出8歲時就捐骨隨，為了救罹患白血病的弟弟，然弟弟出現了排斥反應，因此2年前仍然不幸過世，9歲時，她又親眼目睹表哥被跳樓的婦人壓死，血淋淋的現場給他留下了相當不良的影響，每晚多次從睡夢中哭醒，加上父母離異，命運甚是淒苦。
當時，熊子逸幸得女星薛家燕創辦的「家燕媽媽藝術中心」相助，到那裡學演戲，表哥發生意外時，薛家燕借出2萬港幣(約8萬台幣)給她救急，甚至接她到家裡暫住、看醫生，如今戲殺青，熊子逸也堅強地走出喪親之痛，遠赴紐西蘭唸書，而當年她拍過捐骨隨救弟的微電影，感動無數人，沒想到如今竟爆出那是她真實的人生故事，讓外界對她隔外心疼與不捨。
(中時電子報)
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