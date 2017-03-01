培育新南向人才 教育部提供留學實習獎助金
為培育「新南向」政策的人才，教育部今年起擴大提供獎助金，選送學生赴新南向國家攻讀學位或實習，包括公費留學考試獎學金10名、留學獎學金甄試10至20名，學海系列計畫也將新增「新南向學海築夢」計畫。
新南向國家有18國，包括印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹、斯里蘭卡、紐西蘭及澳洲等。
今年教育部將辦理三項新南向人才培育獎學金如下：
一、公費留學考試獎學金：新增東協及南亞等特定國家地區為留學國，規劃每年選送10名受獎生赴東協10國及印度攻讀碩士或博士學位，以培育熟悉該地區國情之高階人才。本項考試簡章預訂於6-7月間公告。
二、留學獎學金甄試：選送赴新南向國家名額由原10名增加至20名，擴大培育我在重點發展區域之高等教育人才。今年留學獎學金甄試報名業已截止，目前正辦理審查作業中，錄取名單預訂於6月1日公告。
三、學海系列計畫：新增「新南向學海築夢」計畫，補助國內大專校院選送青年學子赴新南向國家產業機構實習，實地與當地產業界交流。本計畫除了可培養精通該地區語言、及瞭解當地政經背景之國際實務經驗專業人才外，也可提供臺商企業所需高階幹部、及增進實習生畢業後赴新南向國家工作的意願。
(中時)
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