竹北市斗崙里人口快速發展 今起分2個里
新竹縣竹北市斗崙里位於縣治區又經台科大都市計畫發展，人口快速增加，截至今年1月底統計已有1萬6000人，總戶數亦已達5899戶，為使行政區域及行政資源更為合理化，今天起進行行政區域調整，並分為斗崙、中崙兩個里。
竹北市長何淦銘表示，新竹縣竹北市斗崙里人口快速增加，目前已是竹北市人口數最多的里別，比縣內的橫山、寶山、峨眉、尖石、五峰等鄉鎮還多，總戶數更近6000戶。
為使行政區域及行政資源更為合理化，因此進行行政區域調整，而新崙里因原鄰界規畫紊亂，為提供更良好的為民服務品質，也重新作「鄰整編」工作。
今天起，斗崙里行政區域調整分為斗崙里、中崙里等2個里，新崙里辦理鄰整編，也自3月1日起正式實施。
竹北市公所表示，屆時竹北市戶政事務所將配合辦理換發身分證工作，接獲通知單的鄉親，依排定日期辦理換證事宜，如無法按排定時間辦理換證者，可於上班時間逕向竹北市戶政事務所洽辦，洽詢電話：03-5552427。
(中時)
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