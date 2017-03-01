因應世大運 加強查緝涉恐移工
印尼女移工特莉因涉嫌加入「伊斯蘭國」（IS）遭台灣遣返。印尼人士表示，這是台灣和印尼相關單位為因應8月在台北登場的世大運，加強合作查緝涉恐移工。
印尼移民局日前向中央社記者證實，遭台灣遣返的女移工特莉（Tri Astiningsih）涉嫌加入IS。特莉2月22日一抵達雅加達國際機場，就遭印尼警方反恐特種部隊88特別分隊逮捕，並押送至警方相關單位偵訊。
印尼警察總部公關主任里旺托（Rikwanto）表示，調查人員在她的手機中發現一些激進的訊息，包括她很同情IS的處境，支持IS的做法等。印尼警方認為特莉是IS的同情者，很有可能成為激進主義者。
據印尼官員表示，情資顯示，為因應今年8月在台北舉行的世界大學運動會維安反恐，台灣和印尼相關單位合作，近來加強查緝在台涉恐移工，確保世大運安全進行。官員表示，移工涉恐案件，之前只是監控，但今年世大運快到了，所以相關單位開始行動
印尼警方也呼籲所有在台灣的印尼移工及雇主都要保持冷靜。台、印尼警方保持密切聯繫，並密切監控可疑人士及情勢發展，採取果斷行動對付恐怖主義。
移民官員表示，特莉的確是在台灣工作的女移工，但她過去無涉及lS的紀錄，她是在台灣接觸「臉書」後才接近IS。1060301
(中央社)
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