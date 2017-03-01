唐榮國小種小麥 實際參與從產地到餐桌
屏東市唐榮國小利用校園角落約100坪的閒置空間，整地後進行小麥種植，從翻土、播種、除草到澆水，全校學生接力總動員，近日更著手採收，將收成作物磨成麵粉、製成餅乾，歷經一堂為期100天、從產地到餐桌的實際體驗課程，大家直呼「辛苦，但很值得」。
校長施世治指出，角落因為沒有大樹綠蔭，擺在此處的白鐵遊樂器材常被南部豔陽曬得高溫，久而久之沒有學生前往，成了閒置空間；去年底透過校內小額募款，載來4車泥土，把它恢復土地原有的功能，意外開啟了「雜糧學堂」。
他不諱言現在的教育著重在論述，但透過實作更能讓學生深刻留下印象，因為是實驗性質，所以選擇北方作物「小麥」作為種植項目；257人的小校，每位學生都是理所當然的兼職農夫，從播種到收割，各班級透過近距離觀察，對於農業有了不同認識。
學生近日將收割後的小麥磨成麵粉，做成一塊塊餅乾、麵包，雖然真正吃得不多，但心裡卻很滿足。一年級游琇鈞說，常常要彎腰拔草，或在大太陽底下澆水，終於知道農夫辛苦。
施世治表示，現代人習慣看到成品，卻忽略食物如何而來的過程？收成的作物成為滿足口腹的食物，剩下的麥桿還可以吹泡泡，從產地到餐桌的這堂課，學到的東西相信可以在他們生命保存很久，進而珍惜食物。
(中時)
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