世展會飢餓30起跑 「齊飢」再造奇蹟

參與飢餓勇士大會師，除了透過30小時飢餓體驗同理遭受糧荒的兒童感受外，更匯聚眾人的關懷力量，讓世界看見有一群台灣青年為著同一個目標努力3。(台灣世界展望會提供)

第28屆飢餓三十關懷難民議題，全球流離失所的人數不斷創下新高，根據聯合國難民署資料顯示，目前約有6％2c530萬人被迫離開家園。(台灣世界展望會提供)

台灣世界展望會第28屆飢餓三十人道救援行動，今天起開放報名，今年以「Together We Will, 齊飢再造奇蹟」為主題，盼集結大眾積沙成塔的力量，透過參與飢餓體驗DIY、7月15、16日為時30小時的飢餓勇士大會師，為國內外遭逢戰火、天災、糧荒、急難兒童再造奇蹟，獲得生命轉機。

今年飢餓勇士大會師延續2016年深耕在地模式，以一場三地於彰化、高雄、花蓮同步連線舉行，連結在地資源，從台灣出發，匯聚各地飢餓勇士們的關懷力量，邀各界響應再造奇蹟的行列，報名參加飢餓勇士大會師、飢餓體驗DIY，實際體驗飢餓，以行動為兒童發聲；並以「分享有意義的一餐」為非洲兒童或家庭捐款，讓愛心從每日的例行三餐開始做起。

世展會指出，全球流離失所的人數不斷創下新高，根據聯合國難民署資料顯示，目前約有6530萬人被迫離開家園。對世界上無數經歷戰火衝突的兒童及其家庭來說，「回家」可能是一生難以達成的夢想，也或許是一場醒不來的夢魘。

「我記得我怎麼來的，但我不想記得。我們國家的人因為戰爭而逃命。」瑪莉8歲時與媽媽、哥哥與兩位姊妹從南蘇丹逃到烏干達。離開家的那一天，是牧師去通知他們的，逃難過程中，他們不斷聽見槍聲，只能不停地跑，「我們走了7天...…我不想要想起戰爭，我很想忘掉這一段時光。」

瑪莉目前順利在烏干達公立學校就讀，下課後參加世展會輔導課程。世展會在瑪莉居住的社區成立兒童關懷中心，除了協助戰火兒童熟悉新環境，也提供心理輔導，幫助他們走出目睹暴力衝突的陰影，同時透過「建立和平」（Peace Building）課程，讓孩子學習如何解決衝突並彼此尊重。

除了全球難民問題，今年亦關注洪水、乾旱等極端氣候造成的糧食短缺議題，以及在台灣許多高風險與特殊景況家庭的兒童因為家中經濟問題或意外變故，夜夜餓著肚子入睡。

第28屆飢餓三十飢餓體驗DIY已自2016年11月起跑，目前有1萬3,537名營友（統計至2/21為止）完成飢餓體驗。今年台灣世展會並發起響應「分享有意義的一餐」發聲行動，在與親朋好友聚餐時，少點一份餐點，將省下來的錢捐款幫助非洲兒童或家庭，每名兒童500元、每戶家庭2,000元。

(中時)