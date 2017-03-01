「趁著謠言失控前…」凱蒂佩芮宣布分手奧蘭多布魯
美國流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）１年情破局！雙方發言人今日向外媒證實，在謠言與扭曲事實失控前，我們決定宣布凱蒂佩芮和奧蘭多布魯已暫時分手，兩人是在愛與尊重的前提下做出這個決定。
凱蒂佩芮去年初與奧蘭多布魯公開戀情，小倆口就時常公開曬恩愛，奧蘭多布魯還曾因為全裸與女友約會戲水，多張全裸照就這樣登上八卦雜誌版面，「大鵰」傲人尺寸引發全球熱議。
今日小倆口在發言人證實下，宣布１年情破局，不過奇怪的是，凱蒂佩芮2天前還與奧蘭多布魯在奧斯卡晚宴上合體，一點也看不出分手跡象。
(中時電子報)
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