台北違章變身藝術聚落 泛黃報紙揭開寶藏巖歲月
違章如何變身藝術聚落？寶藏巖國際藝術村「歲月違章」再次重現台北故事，透過微型劇場、紀實照片、記錄片、文本紀錄，呈現寶藏巖老時光，也讓新一代看見人民對台灣土地的期盼，在泛黃的〈市民報〉上，解讀關於「歷史」的議題，它將不會是是非題，亦不是單選題。
台北寶藏巖國際藝術村最新展覽「歲月違章」，把當地居民自耕的溫馨菜園做為藝術裝置；微型劇場〈某日在寶藏巖〉影像中的演員，拿著話筒隔著玻璃與觀者間私密對話；小客廳陳列居民和藝術村所提供的紀實照片、記錄片，透過寶村二九、創藝小客廳兩個展間不同的呈現手法，闡述關於「歷史」的議題。
「歲月違章」陳列一段關於寶藏巖的過去到現在，傳統到當代的時間軌跡與記憶，如寶村二九展間可以看到一份僅有的〈市民報〉，這份報紙是策展人在展覽產出的過程中，集結寶藏巖過去到現各種面向的歷史報導，經由編年式的排序方式，從客觀的資訊載體，帶出政府、居民及社會大眾對寶藏巖的認識與期待。
寶藏巖走過「違章聚落」到「歷史聚落」間的變化點滴，策展人試圖討論對於歷史的解釋是否具有判斷正確性的可能，然而歷史本身並沒有真實的敘述，更不會有「正確的歷史」標準答案，「歷史」在這狀態下是透過書寫者被建構而成的，因此本展是以不帶立場的「揭露者」位置去鬆動這統治的意識型態。展覽即日起至12月31日。
(中時電子報)
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