飛彈指揮部今移交空軍
空軍司令沈一鳴上將今日神箭營區，主持防空飛彈指揮部「主官布達暨授旗、授印典禮」，會中並邀請飛指部歷任指揮官及國防部長官觀禮，儀式簡單、隆重。
沈司令首先對新任飛指部指揮官游上校實施任職布達、授旗及授印，象徵飛指部正式加入空軍的行列；沈司令於致詞時感謝飛指部歷任指揮官及前輩、先進們，當年篳路藍縷的擘劃與經營，飛指部才有今天的精實與壯大，同時勉勵官兵傳承神箭精神、戮力戰訓本務，積極培養建軍人才，共同為空防任務努力；移編典禮圓滿完成。
(中時)
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