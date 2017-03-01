4大學生夜間突襲 壽豐兩處蔣介石銅像遭噴紅漆

壽豐鄉吳全社區活動中心將蔣公銅像雙眼、嘴角皆噴上紅漆。（張祈攝）

壽豐鄉吳全社區活動中心將蔣公銅像胸口遭漆上「兇手」字樣。（張祈攝）

平和社區活動中心昨晚也遭到波及，銅像基座「永懷領袖」以紅漆劃掉，漆上「勿忘張七郎」，臉上則被上噴「悼二二八」幾近毀容。（張祈攝）

平和社區活動中心昨晚也遭到波及，銅像基座「永懷領袖」以紅漆劃掉，漆上「勿忘張七郎」，臉上則被上噴「悼二二八」幾近毀容。（張祈攝）

長期藍大於綠的花蓮風氣，228白天並未出現推倒蔣介石銅像事件，直到昨晚10時許，終於按捺不住，壽豐鄉兩處銅像遭紅漆噴上「兇手」、「勿忘張七郎」等字樣，消息一出引起花蓮人社團群起撻伐，網友直呼：純淨的花蓮被污染了，好心痛。

4名匿名大學生自發性進行改次活動，先後到壽豐鄉吳全社區活動中心將蔣銅像雙眼、嘴角皆被噴上紅漆，胸前則寫上「兇手」、銅像基座「永懷領袖」石碑刻字「悼二二八」、「勿忘二二八」取代；接著10點時許至平和社區活動中心前，把蔣介石銅像基座「永懷領袖」以紅漆劃掉，漆上「勿忘張七郎」，臉上則被上噴「悼二二八」幾近毀容。

據監視器畫面，4名匿名學生以手電筒照射，噴漆時間僅3分多鐘，漆完後拍下成品，並爆料給媒體表示，花蓮實在太保守、冷漠，強調他們的行動不是要撕裂族群、喚起傷痛，而是希望讓花蓮人理解蔣真正的歷史定位，也做好被抓的準備。

壽豐鄉長張懷文今早率領村長、吉安警分局志學派出所所長潘更生前往兩處查看，同樣經歷過白色恐怖的張懷文表示，這段歷史的存在不可否認，但對家屬來說更是無法忘懷的傷痕，偏激的行動並沒有安慰的效果，尤其看到平和社區遭漆上勿忘張七郎，更是痛心，她透露，與張七郎是遠親，那是一段家中都不願多談的記憶，沒想到在228這天被做為破壞的動機，更覺諷刺。

平和村長張裕勝指出，以個人思想破壞公共建設真的很不應該，社區內的蔣介石銅像至今屹立超過30年，過去從來沒有遭破壞，這次出現也震驚社區居民，大家都很疑惑，自家前的銅像做錯什麼了，要被這樣對待，尤其衍伸出後續清理都造成居民困擾。

警方事後趕抵現場採證，目前正循線調閱監視器要揪出兇手，監視器畫面顯示疑似為4人分坐2台機車，違法者將以毀損罪嫌送辦，鄉長張懷文也呼籲，肇事者能主動自首，盼能化激進行動為和平弔念，不要再造成遺族再次傷害。

(中時)