疑因天氣溫差大　心臟病患路倒猝死

蔣姓男子昨天下午外出購買午餐，返家途中突然倒地，送醫急救仍不治。（孟祥傑翻攝）

蔣姓男子昨天下午外出購買午餐，返家途中突然倒地，送醫急救仍不治。（孟祥傑翻攝）

蔣姓男子昨天下午外出購買午餐，返家途中突然倒地，送醫急救仍不治。（孟祥傑翻攝）

新北市永和區53歲蔣姓男子昨天（2月28日）下午3時許，獨自步行購買午餐返家，走到永利路時突然倒臥在路邊，路過民眾發現衝進一旁超商求助，店員走出門口查看後報警處理。警消趕至時，蔣男已無生命跡象，先施以心肺復甦術急救後送醫，但仍回天乏術；警方初步調查，蔣男患有心血管疾病，3年前心臟曾安裝支架，懷疑是心臟病加上天氣溫差大而猝死，已報請檢方相驗查明死因。

(中時)