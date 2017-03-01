農會選舉派系失和 陳明文：總統說黨內仍和諧
民進黨中常會因為基層農會選舉引爆黨內派系內鬨，228連續假期期間，蔡英文總統特地宴請各派系要角化解心結，原本要辭去選對會召集人的立委陳明文，遭到總統慰留。陳明文今天表示，「總統認為，這種事講清楚，黨內還是和諧。」
陳明文今天參加民進黨中常會時，對於日前獲總統邀請入官邸，他說，上週黨內有些人對農會改選有意見；大家都知道，農民是民進黨非常重要支持者，所以非常希望透過農會照顧農民。
陳明文指出，但他非常清楚知道，基層農會藍綠結構，藍大於綠，是很難撼動，民進黨是沒有能力推動基層農會選舉，所以希望全國縣市長跟全國農會選舉結合，進而能要到全國農會代表席位，爭取更多農會席次，這個過程很多人不是很了解，因此有了一些誤會，經過說明，大概都有了瞭解。
陳明文一度要辭去召集人職務，對於蔡總統慰留說了什麼？陳明文表示，若是因為農會選舉產生黨內不和諧，這是他的責任，應該要辭召集人職務，事實上總統認為，這種事講清楚，黨內還是和諧，他也認為，既然總統這樣拍版，這樣就過去了。
(中時)
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