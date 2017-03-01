WBC》A組總教練自評 郭泰源、金寅植都擔心投手

中華隊總教練郭泰源(左)、與韓國隊總教練金寅植(右)針對球隊缺點都表示擔心投手戰力。(林勝發攝)

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世界棒球經典賽預賽A組即將在6日正式開打，今4隊總教練進行賽前記者會，被問到球隊缺點時，中華隊總教練郭泰源與韓國總教練金寅植，不約而同表示擔心投手戰力。

郭總說，大家知道這次中華隊徵召不是那麼順利，在短期比賽投手是最重要的 調整好都有機會，調整不好對球隊有傷害，所以相當擔心投手。

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金寅植也指出，投手投得好是最好的事情，投手也是本屆賽事自己最擔心的部分，韓國到目前為止經典賽參賽成績還算不錯，不算特別糟糕，不知道這次結果會如何，但就是擔心投手可能是球隊的弱點。

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在A組準備最多投手的以色列，對於投手戰力相當有信心，總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）回應，因為這是比較短的比賽，投手將是最重要的一環，陣中有多樣的投手自己會善用他們，好好利用絕對會有很好的結果。

(中時電子報)