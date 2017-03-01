客運司機過勞不治 中市府助家屬度難關

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台中市一名客運司機因過勞職業傷病死亡，台中市府已協助家屬申請慰問金及職災補償。（圖／台中市府提供）

台中市捷順客運一名鄭姓司機去年11月12日因超時工作昏倒在駕駛座，經急救不治，台中市政府勞工局表示，該案由勞動部職業安全衛生署調查認定確屬職業傷病死亡。勞工局除依法裁罰業者違法讓員工超時工作，也協助家屬申請慰問金，並提供家屬調解與法律扶助，以協助渡過難關。

此外，勞工局與勞動部將加強聯合檢查客運業、遊覽車業等工時、工資、勞健保事項，進一步確保司機的勞動權益及健康。

物流業勞動權益自救會、台中市職業大客車駕駛自救會今天（1日）上午在勞動部前廣場舉行台中公車司機過勞死追思記者會。

市府勞工局表示，該案由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於105年11月30日接獲通報後，陸續派員進行調查，最後由勞動部勞工保險局於今年1月23日核定鄭姓駕駛為職業傷病死亡。

由於鄭姓司機先後曾於台中客運公司與捷順客運服務，但案發當時僅於捷順客運上班約2個月，而在台中客運的出勤紀錄發現有違反勞動基準法第32條第2項超時情形，已於上月24日將調查報告移送市府勞工局依法處分。

為協助鄭姓駕駛家屬，勞工局主動協助申請台中市政府勞工職業災害死亡家屬慰問金30萬元，協助向勞動部職業安全衛生署申請職業災害死亡家屬慰問金10萬元。

此外，從接獲通報起，勞工局即派職業災害個案管理員提供「一案到底」服務，向家屬說明職業病認定的程序與相關流程，提供關懷與情緒上的支持，並分別於去年12月及今年1月協助家屬與台中客運及捷順客運進行調解。

勞工局指出，台中客運2016年經該局主動檢查及申訴，違反勞動基準法者共計13件，其中使勞工超時、連續工作超過7天各有2件，勞工局已依法裁罰，後續將持續督促該公司改善。

為提升客運業者駕駛的勞動權益，防範超時工作，勞工局已加強對各家客運業者實施勞動檢查，要求客運業者遵守勞動基準法規定，同時配合勞動部進行遊覽及客運業者高工時勞動檢查，一旦發現違規將依法處分。

勞工局也說，為防止類似過勞情形發生，勞工局設有勞工權益基金，其中有補助高工時行業的健康檢查，符合資格者可向勞工局申請補助，維護自身健康。

(中時)