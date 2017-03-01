伊凡卡露肩出席國會演說 網友：不得體

美國第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）今天選擇1件近3000美元的露肩禮服出席她父親的首場國會演說，被網友批評穿著「不得體」。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），伊凡卡這身法國設計師羅蘭穆雷（Roland Mouret）領口不對稱的洋紅色禮服，要價2995美元（新台幣9萬元）。

伊凡卡赴國會前，把1張她與丈夫庫許納（Jared Kushner）合照的照片上傳到推特，並寫道：「準備好跟@RealDonaldTrump（總統川普的推特帳號）前往白宮，他即將在國會發表演說。」

她的時尚品味獲得部分民眾稱讚，但沒有贏得所有網友的認可。「澳洲新聞網」（News.com.au）報導，網友認為在國會演說穿這件禮服「很不得體」、「不適宜」，比較適合喝雞尾酒的場合。

也有人批評她沒選穿美國設計師的品牌；另外還有人說她穿得有點太露了。

根據羅蘭穆雷網站的商品描述，這件「Rawlings」禮服是「蘭花粉紅的雙面緞布料」，以及「是妳覺得出席晚宴『沒有衣服可穿』時省事的選擇」。（譯者：中央社陳昱婷）1060301

(中央社)