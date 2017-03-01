重拾美國精神 川普國會首秀調軟立場堅

美國總統川普今天在國會聯席會議發表首次國會演說，他高呼重拾美國精神，並放軟調訴求兩大黨團結為國。但在控管移民、邊界築牆及推翻歐記健保上，川普立場仍堅定不移。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普於如雷掌聲中步入眾議院議場，發表內容為「重拾美國精神」的演講。

因近期發生多起暴力陰霾未處理而備受批評的川普，於演說一開始就譴責近期威脅全美各地猶太中心浪潮、惡意破壞猶太墓園以及堪薩斯州發生的兩名印度男子遭槍擊等暴力事件。他說「雖然我們是對政策看法南轅北轍的國家，我們也是一同譴責各類仇恨與惡行的國家。」

法新社報導，川普於演說中允諾在美國南端與墨西哥的邊界建造一座「偉大的長城」，宣稱「我們必須恢復我們在邊界的完整與法治」。

他並宣揚嚴格的強制移民措施，是增進美國民眾工作與薪水，以及打擊犯罪的關鍵。不過他也誓言會引進根基於優點的新移民系統，來規範新抵美國的人，並減少粗糙、不具高度技能的勞工湧入美國。

路透社報導，川普藉演講描繪出他任期第1年要做的事，包括改良健保與稅收，以強化美國的邊界及對抗伊斯蘭極端分子之戰，指出若國會的共和與民主兩黨願意妥協，一個全面的移民計畫就可能實現。

川普並呼籲由共和黨掌握多數的國會，撤銷前總統歐巴馬任內所簽署、名為「歐記健保」的健保法令，代之以改良的措施，以擴大選擇、增進獲得與降低支出。他還表示會為公司企業研擬一個減稅方案，也會為中等階級大幅減稅。

先前與川普多有歧見的共和黨籍聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan），則多次被鏡頭拍到起身為川普的演說內容鼓掌。福斯新聞網（Fox News）報導，他在川普演說前淡化歧見，表示「我們要全體一同努力；不存在對立... 我們將為此團結。」

英國廣播公司（BBC）報導，川普演說的焦點，還包括他說「美國強力支持北大西洋公約組織（NATO），但北約成員必須盡到財政義務」；他贏得全場最多掌聲之一，就是提到對抗伊斯蘭國（IS），並允諾「把可惡的敵人從地表上消滅」之時。

今晚掌聲最熱烈的時刻，是川普向殉職的海軍海豹突擊隊員歐文斯（Ryan Owens）遺孀致敬。川普上任短短數日，歐文斯就在美軍突擊一座位於葉門的蓋達組織基地時陣亡。

川普對流淚的歐文斯遺孀說：「歐文斯的功績，已被刻記於永恆。」

此外，CNN觀察到，當川普談及「歐記健保已崩潰，我們必須果斷採取作為保障全體美國民眾，行動已非選擇，而是必要」時，當初協助通過歐記健保法案的眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）頻頻搖頭。

而BBC則發現，儘管川普向兩大黨訴求「團結為我們的國家」，但在場民主黨籍國會議員仍無動於衷地坐著。（譯者：中央社陳亦偉）1060301

(中央社)