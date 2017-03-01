如何勞檢客運司機 立委提議勞檢員隨車
要如何落實客運司機的勞動檢查，多位立委提出許多辦法，像是設隨車監視器判定，或是勞檢員隨車跟著走等方法，來避免司機過勞。勞動部則回應會研究。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部、交通部等相關單位，進行「勞動基準法修法後媒體勞動環境現況報告」、「國道五號交通事件後針對『高工時、易過勞』之行業別進行勞動檢查暨歷年勞動檢查成果之專案報告」。
會中客運司機的過勞問題成為焦點之一，尤其要如何落實對司機勞檢，避免司機過勞部分，包含國民黨立委陳宜民、徐志榮都提出建議給勞動部參考。
陳宜民說，客運上可以裝設監視器，只要監視器打開就算是工作時間，司機的休息時間則把監視器關掉。陳宜民表示，如果客運老闆希望司機開著監視器，那就算是工時，這部分希望勞動部可以研擬。
徐志榮則提出，像是司機休息時間，勞檢員要如何知道旅客是否有去打擾他，建議可以增加勞檢員的名額，只要遊覽車有出車，就到車上去跟著。
民進黨立委林靜儀也舉例，醫事人員都有一張醫事人員憑證IC卡，建議這個可以試試推動在高工時的產業上。
除此之外，陳宜民也提出勞保局應該要發勞保卡，在勞檢時就可以知道此名勞工的勞保有無加保或過期。
勞動部則回應，相關意見都會研議並廣泛收集外界意見。勞動部長林美珠也說，任何好的制度都不該被排除，如果可以的話會儘量來達成，但仍需進行研究。1060301
(中央社)
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