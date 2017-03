未懲處楊泮池遭批 台大：尊重教評會

台大教授郭明良違反學術倫理案,校長楊泮池全身而退,全國教師工會總聯合會(全教總)今天呼籲楊泮池應以最高道德標準辭職,台大校方則重申,尊重教評會審議結果。

台大教評會2月24日決議,懲處郭明良等多位學者,但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池,則未受任何懲處。全教總今天在台北召開記者會,認為楊泮池身為學術界龍頭,應用最高道德標準要求自我,對論文風波造成的負面影響,負起責任請辭。

對此,台大校方回應,重申教評會2月24日的審議結果,經過一連串審議程序,包括院級調查委員會、邀請校外專家組成的特別委員會,都是獨立運作。

台大強調,校方對於教評會的審議結果,必須給予充分尊重,也期望社會大眾能夠諒察。

台大教評會2月24日未懲處楊泮池,主要是依據特別委員會2月23日的調查結論,該報告認為楊泮池列為共同作者合宜,且楊泮池在爭議論文中不需負違反學術倫理的責任。

另外,特別委員會2月23日的報告中,也以6比0的票數,認定楊泮池沒有理由需辭職(There is no reason why Dr.Yang should resign)。1060301

