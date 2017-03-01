未懲處楊泮池遭批 台大：尊重教評會

我要評比

台大教授郭明良違反學術倫理案，校長楊泮池全身而退，全國教師工會總聯合會（全教總）今天呼籲楊泮池應以最高道德標準辭職，台大校方則重申，尊重教評會審議結果。

台大教評會2月24日決議，懲處郭明良等多位學者，但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池，則未受任何懲處。全教總今天在台北召開記者會，認為楊泮池身為學術界龍頭，應用最高道德標準要求自我，對論文風波造成的負面影響，負起責任請辭。

對此，台大校方回應，重申教評會2月24日的審議結果，經過一連串審議程序，包括院級調查委員會、邀請校外專家組成的特別委員會，都是獨立運作。

台大強調，校方對於教評會的審議結果，必須給予充分尊重，也期望社會大眾能夠諒察。

台大教評會2月24日未懲處楊泮池，主要是依據特別委員會2月23日的調查結論，該報告認為楊泮池列為共同作者合宜，且楊泮池在爭議論文中不需負違反學術倫理的責任。

另外，特別委員會2月23日的報告中，也以6比0的票數，認定楊泮池沒有理由需辭職（There is no reason why Dr.Yang should resign）。1060301

(中央社)